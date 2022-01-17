شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر والمتعاملون يعيدون تقييم رهاناتهم على رفع الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار الأمريكي بعض الشيء اليوم الاثنين إذ يعتقد المتعاملون أن خطوات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لرفع الفائدة قد تم استيعابها بالفعل في حين تراجع اليورو عن أعلى مستوياته في شهرين الذي سجله يوم الجمعة.

وألقى خفض البنك المركزي الصيني المفاجئ لأسعار الإقراض الرئيسية الضوء على البنك باعتباره مُغردا خارج السرب في حين تجري بنوك مركزية أخرى محادثات بشأن رفع الفائدة. ولم تؤثر الخطوة الصينية على سعر اليوان إلا لفترة وجيزة.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 % إلى 95.076.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 25 و26 يناير لكن ليس من المتوقع بعد أن يرفع اسعار الفائدة.

وارتفع اليورو 0.1 % أمام الدولار إلى 1.1432 دولار وليس من المتوقع صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع لكن اهتمام المستثمرين سينصب على أحاديث كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وأعضاء آخرين بمجلس إدارة البنك.

وقالت لاجارد يوم الجمعة إن البنك مستعد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخفض التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة المستهدف. وارتفع التضخم إلى خمسة بالمئة الشهر الماضي وهو أعلى مستوى على الإطلاق لمنطقة اليورو.