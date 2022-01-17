شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الدفعة الأولى من رخص وسطاء الامتياز التجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» م. صالح الرشيد، أمس، الدفعة الأولى من رخص وسطاء الامتياز التجاري، وذلك خلال حفل أقيم بالرياض بهذه المناسبة.

ويهدف ترخيص الوسطاء إلى رفع جودة عملية الوساطة والتوفيق في صفقات الامتياز التجاري، ودعم تحوّل العلامات المحلية المتميزة إلى نموذج الامتياز التجاري، بالإضافة إلى جذب علامات دولية متميزة في القطاعات الجديدة والواعدة.

ويشكّل الامتياز التجاري محورًا أساسيًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، من خلال زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، حيث يوفر فرصة كبيرة لتوسع العلامات المحلية داخليًا وخارجيًا، وتعرّض منصة مركز الامتياز التجاري أكثر من 300 علامة تجارية، وتستلم ما يقارب 5000 طلب من رواد الأعمال للحصول على حق الامتياز التجاري للعلامات المنشورة.

يُذكر أن رخص وسطاء الامتياز التجاري سيكون لها أثر كبير في تنظيم عمليات منح الامتياز بين المانح وصاحب الامتياز والتسويق للعلامات التجارية المتميزة، وفقًا للائحة ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري الصادرة بتاريخ 24 سبتمبر 2021م، وذلك بما يتوافق مع عمل «منشآت» الدؤوب على تحسين مؤشرات صناعة الامتياز التجاري في المملكة عبر التركيز على عدد من التدخلات الرئيسية للوصول إلى المعدلات العالمية في المؤشرات الثلاثة الرئيسية بنهاية عام 2030م.