شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة: 3.5 مليون مستفيد من التمويل متناهى الصغر بقيمة 26.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغوا 3.5 مليون مستفيد بنهاية عام 2021 مقارنة بـ3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020 بمعدل نمو بلغ 9.4%.

وبلغت قيمة أرصدة تمويل العملاء 26.8 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقارنة بـ19.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بمعدل نمو 38.9%، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل الأصغر (Nano-Finance) حوالي 14.9 ألف مستفيد، بأرصدة تمويل بلغت 3.7 مليون جنيه في نهاية عام 2021.

أضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، أن نشاط التمويل الاستهلاكي-أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة- شهدت زيادة في قيمة التمويل بلغت 17.2 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ8.4 مليار جنيه خلال عام 2020 محققًا معدل نمو بلغ 104.8%.

وذكر "عمران"، أنه تم تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس عام 2018، ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2021 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 984.6 مليار جنيه وتجاوز عددها الـ105 ألف إشهار، وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 33.5%، بنهاية عام 2021.