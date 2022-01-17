الاقتصاد

نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1% في عام 2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1% في عام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نما الاقتصاد الصيني بنسبة 1ر8 % في عام 2021، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الصيني في بكين اليوم الاثنين.

وبعد تحقيق نمو اقتصادي قياسي بلغ 3ر18 % خلال الربع الأول و 9ر7 % في الربع الثاني، شهدت الصين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9ر4 % في الربع الثالث.

ومقارنة بالعام السابق، نمى ثاني أقوى اقتصاد في العالم بنسبة 4 % خلال الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر.

وتجاوزت النتائج بشكل طفيف توقعات المحللين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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