شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1% في عام 2021 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نما الاقتصاد الصيني بنسبة 1ر8 % في عام 2021، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الصيني في بكين اليوم الاثنين.
وبعد تحقيق نمو اقتصادي قياسي بلغ 3ر18 % خلال الربع الأول و 9ر7 % في الربع الثاني، شهدت الصين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9ر4 % في الربع الثالث.
ومقارنة بالعام السابق، نمى ثاني أقوى اقتصاد في العالم بنسبة 4 % خلال الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر.
وتجاوزت النتائج بشكل طفيف توقعات المحللين.