شكرا لقرائتكم خبر عن لسلامتك.. إزاى تتعامل مع الغاز الطبيعى بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجموعة من المعلومات الخاصة بالغاز الطبيعي والتي لابد أن تكون علي دراية بها من أجل الحفاظ علي سلامتك عند التعامل مع الغاز الطبيعي بمنزلك، وكانت تلك المعلومات كالتالي:

1- لا تخزن أو تستعمل منتجات قابلة للإشعال مثل البنزين أو مواد الطلاء بالقرب من البوتاجاز أو السخان.

2- لا تجعل سهولة استخدام الغاز الطبيعي و توافره سببا في زيادة الإستهلاك.

3- مراقبة عمليات الطهي منعا للخطر الذي قد ينشأ نتيجة غليان الطعام وانسكابه و بالتالي انطفاء الشعلة مع استمرار تسريب الغاز.

4- ضبط درجة الحرارة في السخان على درجات مناسبة يقلل تكلفة الاستهلاك.

5- استمرار إشعال الشمعة الخاصة بالسخان طوال الوقت تستهلك نحو 15 متر مكعب شهريا "أي ما يعادل أنبوبة بوتاجاز".

6- الكشف والصيانة الدورية الأجهزة المستخدمة يقلل من احتمالات الخطر و يوفر الأمان.

7- ضرورة تنفيذ كافة أعمال الفك والتركيب للأجهزة أو القيام بأي توصيلات جديدة من خلال الشركات المتخصصة في أعمال توصيل الغاز.