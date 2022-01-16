3 اتفاقيات تمويل الكتروني لتسهيل تملك الأسر لمسكنها الأول

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وتضمنت الاتفاقيات الثلاث تقديم الجهات التمويلية خدمة «التمويل الالكتروني» عبر تطبيق وموقع «سكني»، دون الحاجة إلى زيارة الفروع، بالشراكة مع بنك البلاد الذي مثله المدير العام لشبكة الفروع فهد الحنايا، ومع بنك الإنماء الذي مثله المدير العام لمصرفية الفروع عبدالرحمن الناصر، ومع شركة بداية للتمويل، ووقعها الرئيس التنفيذي للشركة مازن الغنيم.
كما كرم برنامج «سكني» عددا من شركاء النجاح من الممولين والمطورين والمقاولين لجهودهم الفاعلة خلال العام الماضي2021م في إطار تسهيل حصول الأسر السعودية على الخيارات والحلول السكنية تحقيقا لمستهدفات «سكني» ضمن خدمات متعددة تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم.
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