«بلدي» تقدم 3 ملايين طلب خدمة الكتروني وتتيح 9 آلاف فرصة استثمارية

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وأتاحت المنصة أكثر من 9 آلاف فرصة استثمارية مجدية ومتنوعة في نشاطها وحجمها ومواقعها والتي تساهم في تنمية وتطوير مدن وقرى المملكة، وذلك عبر بوابة الفرص الاستثمارية «فرص»، والتي توفر مزايا عدة بكل يسر وسهولة والاطلاع على الفرص المتنوعة دون زيارة مقار الأمانات والبلديات للتعرف على هذه الفرص.
وتكاملت مع المنصة أكثر من 25 جهة ذات علاقة بالخدمات البلدية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي ركزت على تفعيل الشراكة والشفافية بين القطاعات الحكومية والمواطنين، بما يسهم في تسريع جميع الإجراءات وتسهيل الحصول على جميع الخدمات التي توفرها مختلف القطاعات.
ودشن تطبيق «بلدي» خدمة «صور وأرسل» لحث المواطنين والمقيمين على رصد مظاهر التشوه البصري، والتي مكنت المستخدمين من رفع البلاغات بكل سهولة وخلال 30 ثانية، حيث تم استقبال أكثر من 570 ألف بلاغ لتحسين المشهد الحضري في جميع أنحاء المملكة.
وفي الربع الأخير من 2021 أطلقت خدمات الأعمال التنسيقية للبنية التحتية «نسق» بالشراكة مع الجهات الخدمية في عدد من الأمانات، حيث جرى إصدار أكثر من 1900 تصريح منذ إطلاق الخدمة بمتوسط أطوال أكثر من 58 كلم، حيث تهدف هذه الخدمة لـتنسيق العمل بين جميع الجهات الخدمية المعنية في مكان واحد وزمن محدد، بالإضافة لإصدار تصاريح الحفريات وإتمام الأعمال لجميع منفذي الخدمات من خلال منظومة عمل رقمية متكاملة، حيث مكنت هذه الخدمة الأمانات من مراقبة
جودة تنفيذ أعمال الحفريات والحد من مظاهر التشوه البصري في المدن.
منصة «بلدي» خلال 2021
- استقبال + 3 ملايين طلب خدمة
- خدمة مليوني مستخدم
- تقديم + 124 خدمة
- تغطية 80% من الاحتياج الرقمي للعملاء
- إصدار + 115 ألف رخصة تجارية
- إصدار + 88 ألف رخصة إنشائية
- أتاحت + 9 آلاف فرصة استثمارية
- استقبال + 570 ألف بلاغ لتحسين المشهد الحضري
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