شكرا لقرائتكم خبر النطاق السعري لطرح المعدات الطبية بين 45 و52 ريالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال) بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب، ومدير الاكتتاب، ومتعهد التغطية في الطرح العام المحتمل لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، النطاق السعري للطرح بين 45 ريالا و52 ريالا للسهم الواحد.

وأوضحت الاستثمار كابيتال في بيان أمس، أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ اليوم (17 يناير 2022) وتنتهي في 27 من الشهر ذاته.

وتتمثل عملية الطرح بطرح 6 ملايين سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 30% من رأس مال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين في الشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 999,999 سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيا للفئات المشاركة 6 ملايين سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 5.4 مليون سهم – كحد أدنى – بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

طرح دار المعدات الطبية والعلمية:

