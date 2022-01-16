شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير التموين: دمغ المشغولات الذهبية بالليزر لا يلغى الدمغات القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب بمصر، إن دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، يعد التطور الطبيعى العالمى لأسلوب الدمغ الحديث دون تشويه المشغول، وذلك لأن الدمغات التقليدية تؤثر على المشغولات، خاصة أن الأوزان الحالية أصبحت أوزان خفيفة نظرا للارتفاع الشديد فى أسعار الذهب، وإن الدمغة الجديدة للمشغولات الذهبية لا تلغى الدمغات القديمة.

وأضاف مستشار وزير التموين لصناعة الذهب بمصر، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج صالة التحرير، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المشغولات الذهبية أصبحت تحتاج إلى معاملة بطريقة جيدة، مشيرا إلى أن الدمغ بالليزر لا يشوه المشغول، بالإضافة إلى أنه يعمل على منع الغش تماما.

وأشار الدكتور ناجى فرج، إلى أن الدمغ بالليزر يعمل على تسجيل كل المعلومات عن المشغول الذهبى من تاريخ تصنيعه، وعياره، والمنتج الخاص به، ومن الممكن أيضا إضافة بينات المستهلك الذى حصل عليه، ما يعد تطور رائع جدا ونقلة حضارية لصناعة الذهب.

وأوضح الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب بمصر، أن الدمغة الجديدة للمشغولات الذهبية لا تلغى الدمغات القديمة، لأن ما يحدث هو تطور للأحدث، أما الدمغات القديمة لازالت معتمدة وستظل معتمدة طالما هي دمغات حكومية سليمة ولا يوجد بها أي مشكلة طالما الفاتورة الخاصة به موجودة.