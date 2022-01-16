طرح مستشفى سابك التخصصي بعقد شراكة مع القطاع الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص مشروع مستشفى سابك التخصصي للصحة النفسية، لاختيار مقدم خدمات متخصص من القطاع الخاص، لتشغيل المستشفى بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت وزارة الصحة والمركز الوطني، أمس، أنه بدأت مرحلة إبداء الرغبات لمشروع التشغيل الطبي وغير الطبي وصيانة مستشفى سابك التخصصي للصحة النفسية، الذي يقع بحي النرجس شمال الرياض التابع لنطاق التجمع الصحي الثاني بالرياض.

وقامت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، الشريك الداعم الحصري ومن خلال مسؤوليتها المجتمعية، ببناء المستشفى وتوفير جزء من المعدات الطبية وغير الطبية ومن المتوقع الانتهاء منه - بمشيئة الله- خلال هذا العام 2022م.

وتسعى وزارة الصحة إلى اختيار مقدم خدمات طبية متخصص من القطاع الخاص بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، لتشغيل المستشفى طبيا وغير طبي وصيانته مع توفير بعض من المعدات الطبية وغير الطبية، حيث يتم بناء المستشفى على مساحة 62,500 م2 بسعة 150 سريرا، إضافة إلى 5 غرف علاج للمرضى المنومين، و19 عيادة خارجية، و6 غرف للرعاية النهارية لتقديم خدمات تخصصية في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان لكل من المراهقين والكبار من الجنسين.

ويمثل المستشفى حجر أساس في مجال زيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية النفسية وعلاج الإدمان في المملكة وفقا لنموذج الرعاية الصحية النفسية الوطني وأفضل الممارسات الدولية، كما سيسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.

ودعت الوزارة المستثمرين ومقدمي الخدمات الصحية المحليين أو الدوليين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة التي تحتوي على معلومات عن المشروع، من خلال زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الصحة أو المركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022، عند الساعة 3 عصرا بتوقيت المملكة.

مشروع مستشفى سابك التخصصي للصحة النفسية:

