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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 8 فرص استثمارية طرحتها أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية محافظة طريف من خلال منصة (فرص). وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تنوعت ما بين مجمع تجاري، ومجمع مطاعم وكافيهات، ومشتل زراعي، ومستوصف بيطري، ومدرسة تعليم قيادة، لافتة إلى أن كل التفاصيل متاحة عبر منصة (فرص).

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