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ويسجل المهرجان نسبا مرتفعة في مبيعات العسل، في ظل جودة العسل المعروض والإقبال المتواصل على المهرجان، حيث يعد عسل السدر أكثر الأنواع طلبا إلى جانب عسل الطلح والسمرة والسلام، وبقية أنواع العسل التي يواصل عرضها 50 نحالا في المهرجان.
ويشهد المهرجان، تنظيم العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة منها برامج ترفيهية للأطفال وبرامج مسرحية وسوق الأسر المنتجة.
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