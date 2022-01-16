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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 700 كيلو من العسل بقيمة تجاوزت 250 ألف ريال حصيلة مبيعات مهرجان عسل جازان السابع المقام حاليا بساحة المركز الحضاري بمحافظة العيدابي، وذلك خلال ثلاثة أيام منذ انطلاقة المهرجان.

ويسجل المهرجان نسبا مرتفعة في مبيعات العسل، في ظل جودة العسل المعروض والإقبال المتواصل على المهرجان، حيث يعد عسل السدر أكثر الأنواع طلبا إلى جانب عسل الطلح والسمرة والسلام، وبقية أنواع العسل التي يواصل عرضها 50 نحالا في المهرجان.

ويشهد المهرجان، تنظيم العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة منها برامج ترفيهية للأطفال وبرامج مسرحية وسوق الأسر المنتجة.