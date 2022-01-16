شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد 16-1-2022 فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية الأحد 16-1-2022، أمام الريال السعودى وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.28 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.70 ريال سعودى. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى. سجل 1 يورو نحو 4.28 ريال سعودي. سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.13 ريال سعودى. سجل 1 دولار كندي نحو 2.99 ريال سعودى. سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.70 ريال سعودى. سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودى. سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودى. سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودى. سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودى. سجل 1 دينار كويتي نحو 12.43 ريال سعودى. أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 219.47 ريال سعودى. وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24بنحو 219.47 ريال وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24بنحو 219.47 ريال

سعر الذهب عيار 22بنحو 201.18 ريال سعر الذهب عيار 22بنحو 201.18 ريال

سعر الذهب عيار 21بنحو 192.04 ريال سعر الذهب عيار 21بنحو 192.04 ريال

سعر الذهب عيار 18بنحو 164.61 ريال سعر الذهب عيار 18بنحو 164.61 ريال

سعر الذهب عيار 14بنحو 128.02 ريال سعر الذهب عيار 14بنحو 128.02 ريال

سعر أوقية الذهببنحو 6,826 ريال سعر أوقية الذهببنحو 6,826 ريال