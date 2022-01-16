شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المحليين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.912 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.51%، ليغلق عند مستوى 11830 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2057 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 14031 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 4671 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 2196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة.