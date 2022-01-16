شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة العبور يُنفذ تجربة إنشاء منطقة ألعاب أطفال بين الحى التاسع والطريق الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم إنشاء منطقة ألعاب أطفال "kids area" كتجربة للمرحلة الأولى بجوار الچيم المفتوح بالمنطقة بالفاصل بين الحي التاسع والطريق الرئيسي للمدينة، لافتاً إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 20 لُعبة مختلفة وصب الخرسانة الجاهزة لقواعد الألعاب لزيادة العامل الأمني للأطفال مستخدمي الألعاب.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم صيانة المسطح الأخضر لبعض الألعاب وتمهيد محيط الألعاب الأخرى، والتأكد من تثبيتها بشكل كافٍ لسهولة استخدامها، مضيفاً أنه سوف يتم قريباً تجهيز بعض قطع الأراضي المناسبة للمراحل القادمة من مناطق ألعاب الأطفال لتعميم التجربة بأحياء المدينة المختلفة.

ونوه رئيس الجهاز، عن أن التجربة تأتي في إطار التطوير وزيادة عوامل الجذب وإنشاء مناطق ترفيهية لتلبية رغبات سكان المدينة.