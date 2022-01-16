شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل ودورات تدريبية في "المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" المهندس آنف بن أحمد أبانمي، اليوم، المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية SIDMC 2022، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار "لقاء مستقبل التجارة"، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتقدم الشركات المحلية والعالمية خلال المعرض عددًا من التطبيقات والتقنيات الحديثة والخدمات الإلكترونية الذكية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، لتكون التقنية سهلة وبسيطة في متناول البشرية، وذلك مواكبة للنمو العالمي لهذا النوع من التجارة، ومساهمة في نشر الوعي بهذه الثقافة وفي كيفية بناء المواقع والمنصات والتطبيقات الإلكترونية في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية.

وسيعقد المعرض على هامش فعالياته عددًا من الجلسات والدورات التدريبية وورش عمل مجانية بشهادات حضور، يقدمها نخبة من المتخصصين، كما سيكون هناك عرض لعدد من قصص النجاح لمجموعة من رواد ورائدات الأعمال.

ويحرص المعرض على جذب المسوقين ومن يمتلكون متاجر إلكترونية، وكذلك الراغبين بالاطلاع على آخر ما توصلت إليه التجارة الإلكترونية، كما يقدم الاستشارات القانونية والتطويرية والحلول التمويلية للتسويق والتجارة الإلكترونية.