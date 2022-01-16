شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد تلاميذ التعليم قبل الجامعى لعام 2022/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هناك 1,4 مليون تلميذ بنسبة 5,3% من أجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,3 مليون تلميذاً بنسبة 5,2% من إجمالي مراحل التعليم العام.

132.7 الف تلميذاً بنسبة 7,0 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2020/2021.

63,8 الف مدرس (منهم 59,5 الف مدرس بنسبة 5,9%

من إجمالي مراحل التعليم العام.

4,3 الف مدرس بنسبة 2,7% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2020/2021 .

12,7 الف مدرسة بالتربية والتعليم، 1,5 الف معهداً بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2020/2021.

المرحلة الابتدائية بها 14,4 مليون تلميذ بنسبة 54,7 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2020/2021(منهم 13,4 مليون تلميذ بنسبة 54,8% من إجمالي مراحل التعليم العام.

1,0 مليون تلميذ بنسبة 53,8 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري.

514,5 الف مدرس (منهم 442.3 الف مدرس بنسبة 43,5% من إجمالي مراحل التعليم العام.

72,2 الف مدرس بنسبة 45,5 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري ) عام 2020/2021.

19,3 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 3.6 الف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2020/2021.

0,2 % نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية عام 2019/2020 مقابل 0,3% عام 2018/2019.

99,9 % معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2020/2021.

التعليم الثانوي يشمل 2,3 مليون تلميذ بنسبة 8,6% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,9 مليون تلميذ بنسبة 7,9 % بالتربية والتعليم ، 336.4 الف تلميذ بنسبة 17,7 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2020/2021.

141,7 الف مدرس ( منهم 102,9 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10,1 % من إجمالي المراحل التعليمية.

38.8 الف مدرس ازهري بنسبة 24,4% من إجمالي المراحل التعليمية بالأزهر ) عام 2020/2021.

4,1 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 2.3 الف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2020/2021.

التعليم الفني يشمل 2,1 مليون تلميذ بنسبة 8,1 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 999,2 الف تلميذ بنسبة 46,9 % بالتعليم الصناعي.

885,6 الف تلميذ بنسبة 41,5% بالتعليم التجاري ( عام ــ فندقي )، 247,7 الف تلميذ بنسبة 11,6 % بالتعليم الزراعي ) من إجمالي التعليم الثانوي الفنى عام 2020/2021.

140,7 الف مدرس (منهم 89,3 الف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 63,4%، 39,3 الف مدرس بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي) بنسبة 27,9%، 12,1 الف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 8,6%) من إجمالي مدرسين التعليم الفنى 2020/2021.

2,7 الف مدرسة (منهم 1,4 الف مدرسة بالتعليم الصناعي، 1010 مدرسة بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي).

269 مدرسة بالتعليم الزراعي عام 2020/2021.

815,4 الف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 92,1 %، 70,2 الف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 7,9 % من إجمالي التعليم التجاري عام 2020/2021 .