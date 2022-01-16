شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة في أسعار أسهم 185 شركة خلال 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، فيما سجلت أسعار أسهم 185 شركة ارتفاعا مقارنة بالأسبوع السابق، مقابل انخفاض أسعار أسهم 20 شركة، بينما استقرت أسعار 3 شركات دون تغير.

واختتم المؤشر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 5.7 % بزيادة 648 نقطة، مغلقا عند 12079 نقطة، وذلك مقارنة بـ 11431 نقطة في الأسبوع قبل الماضي، فيما تعد مكاسب السوق الأسبوعية الأكبر من حيث النسبة منذ أبريل من العام الماضي، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 7.7 %، بينما يعد إغلاق السوق أعلى إغلاق أسبوعي منذ يوليو 2006.

وسجل معدل التداول اليومي ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع وبنسبة 35 %، ليصل إلى 7.33 مليار ريال وبإجمالي تداولات بلغت 36.66 مليار ريال، مقارنة بـ 5.42 مليار ريال وبقيمة إجمالية بلغت 27.08 مليار ريال، خلال الأسبوع قبل الماضي.

وبدأت الشركات المدرجة في السوق الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2021، وتزامنا مع إعلان النتائج سجلت جميع القطاعات ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع «الإعلام والترفيه» بنسبة 11.5 %، تلاه قطاع «البنوك» بنسبة 7.7 %، فيما جاء في المرتبة الثالثة قطاع «الرعاية الصحية» بـ6.6 %، بينما ارتفع قطاع «المواد الأساسية» بنسبة 5.8 %، وكان قطاع «الخدمات التجارية والمهنية» الأقل ارتفاعا بنسبة 0.8 %.