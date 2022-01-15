شكرا لقرائتكم خبر عن 225 ألف أسرة مستفيدة من برنامج «سكني» خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ملتقى سكني: نستهدف خدمة 180 ألف أسرة جديدة في 2022

أعلن برنامج "سكني" عن تحقيق مستهدفاته للعام الماضي 2021 بخدمة أكثر من 225 ألف أسرة، مؤكداً استمراره في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن حلول متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية تطلعات الأسر السعودية، وضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للوصول إلى نسبة تملّك 70% بحلول العام 2030.

وكشف "سكني" عن مستهدفاته للعام الجاري 2022 خلال "ملتقى سكني 2022" الذي أقيم بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض، بحضور عدد من قيادات منظومة الإسكان وشركاء النجاح من مطورين عقاريين وشركات تمويلية وإعلاميين.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام بن أحمد الغامدي، في كلمته خلال حفل "ملتقى سكني 2022"، أن البرنامج حقق مستهدفاته للعام الماضي والتي أعلنها بداية العام 2021؛ مسجلًا استفادة 225,761 أسرة، بينها 186,283 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من بداية البرنامج حتى الآن 1.2 مليون أسرة، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول.

وأشار إلى أن "سكني" يستهدف خلال العام الجاري 2022 تمكين 180 ألف أسرة جديدة من الاستفادة من خيارات وحلول "سكني" المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها خلال العام 2022، وتقديم أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم، وذلك امتداداً لنضج الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والتي أسهمت في رضا المستفيدين من خلال خفض نسبة الأرباح من خلال "الدعم العيني"، وتوسيع دائرة الاستحقاق بالاستفادة من "المنتج الميسر" و"برنامج الضمانات".

وتطرق وكيل الدعم السكني إلى توفيّر "سكني" 112 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تضم أكثر من 147 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط 700 ألف ريال، منوهاً إلى خدمات تطبيق "سكني" الميسرة والتي أسهمت في إصدار أكثر من 607 آلاف شهادة تحمل ضريبة تصرفات عقارية، و31 ألف عقد إلكتروني للأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، وإطلاق أكثر من 6 خدمات جديدة جميعها متاحة على تطبيق الهواتف الذكية، علاوةً على تسجّيل التطبيق نمواً ملحوظاً في أعداد المستفيدين بأكثر من 5 ملايين زيارة، كما سجلت المنصة أكثر من 20 مليون زيارة.

بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أبرز إنجازات العام 2021 والتي تمثلت في توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة تجاوزت 114 مليار ريال بما يتجاوز المستهدف البالغ 140 ألف عقد بنحو 30%، ليتجاوز إجمالي مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم 600 ألف مستفيد بقيمة 33.5 مليار ريال من يونيو 2017 حتى العام 2021 تحقيقاً لتنمية عمرانية متوازنة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى دور الصندوق المحوري لتمكين تملك الأسر السعودية من خلال البرامج والمبادرات المساندة للتمويل العقاري المدعُوم، ومنها: برنامج الرهن الميسر الذي مكّن 35 ألف مستفيد من التملك، وبرنامج الضمانات الذي استفاد منه أكثر من 26 ألف مستفيد بنهاية العام 2021.

وشدد بن ماضي على استمرار الصندوق في تبني إستراتيجية التحّول الرقمّي لتسهيل تملك المستفيدين إلكترونياً منفذاً أكثر من 6 ملايين عملية عبر منصاته الإلكترونية، كما واصل تطبيق المستشار العقاري تقديم خدماته التمويلية لأكثر من 1.4 مليون مستفيد وإصدار نحو مليون توصية تمويلية.

فيما أكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان (NHC) المهندس محمد البطي، على دور الشركة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب عبر زيادة المعروض العقاري تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف تطوير العديد من المشاريع السكنية لتوفير 300 ألف خياراً سكنياً بحلول 2025، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

ونوه إلى استمرار الوطنية للإسكان في تطوير ما يزيد عن 134 ألف وحدة سكنية ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق توفر جودة الحياة، وبتصاميم عصرية، وأسعار مناسبة في 7 ضواحي سكنية، ليصل إجمالي أعداد المشاريع التي تشرف عليها الشركة إلى 129 مشروعاً سكنياً منها 54 على أراضي الوزارة و75 آخرين على أراضي القطاع الخاص، فيما بلغ أعداد الوحدات المباعة خلال 2021 نحو 55 ألف وحدة، ونحو 24 ألف وحدة جاهزة للتسليم.