شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 15-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 15-1-2022، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.50 جنيه للشراء، و 52.02 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 49.63 جنيه للشراء، و 52.11 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.75 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.75 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.63 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.63 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.37 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.23 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي51.92 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.