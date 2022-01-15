شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 795 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجع بحوالي جنيهين في كل عيار من الأعيرة المختلفة في سوق الذهب، مع تراجع في سعر اونصة الذهب بالبورصات العالمية بختام جلسات التداول هذا الأسبوع لتبلغ 1817 دولارا مقابل سعر 1822 دولارا مستهل تداولات سوق الذهب أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر لعيار 21 سجلت تراجع من 797 جنيها إلى 795 جنيها، على خلفية استمرار التراجع في السعر العالمي للمعدن الأصفر عقب صعود لمستويات قاربت 1830 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 908.5 جنيهات.

عيار 21 سجل 795 جنيها.

عيار 18 سجل 681.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6360 جنيها.



أونصة الذهب 1817 دولارا.

سعر الذهب اليوم في مصر من الخدمات المقدمة من الخليج 365 والتي نحرص فيها على نشر أسعار الذهب وتحديثاتها الفورية في البورصات العالمية والسوق المحلي، مصحوبا بتحليلات السوق ووضع المبيعات.

أسعار الذهب المنشورة في سياق هذا التقرير عبارة عن الذهب الخام وغير مضاف عليها سعر المصنعية والذي يختلف حسب اسم الشركة المنتجة، وكذلك بحسب الشغل الموجود في كل قطعة ذهب.