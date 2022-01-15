شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: لدينا موارد ضخمة لزيادة تصدير الغاز إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نائب رئيس وزراء روسيا، الكسندر نوفاك، إن بلاده تملك ما يكفي من الموارد لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا، لكن استثمارها يتطلب الوقت وتوظيف الأموال.

وشدد نوفاك على ضرورة وجود سياسة مبيعات شفافة في السوق الأوروبية وتوقيع عقود طويلة الأجل، بحسب ما أوردته اليوم السبت قناة "آر.تي عربية"الروسية.

وأضاف نوفاك: "لدينا موارد ضخمة، لكن أي إنتاج هو مشروع استثماري يتطلب الوقت حتى يؤتي ثماره".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن موسكو نفذت جميع عقود التوريد طويلة الأجل العام الماضي، متابعا : "علاوة على ذلك، قمنا بتسليم المزيد من الغاز إلى ألمانيا وتركيا والدول الأخرى التي حجزت طلبياتها".

ووفقا لنوفاك، سبب أزمة الطاقة كان "قصر نظر سياسة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، التي على مدى السنوات القليلة الماضية ببساطة رفضت بشكل متعمد العقود طويلة الأجل من أجل تقليل الاعتماد على روسيا، وأصرت على الانتقال إلى عقود الصفقات الفورية."

وأوضح : "تسبب التخطيط الخاطئ وسياسة الطاقة قصيرة المدى بصداع للسياسيين الأوروبيين، وهم يحاولون نقله إلى الآخرين".