شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تسجيل صادرات مصر الهندسية أعلى قيمة لأول مرة في التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجع المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات مصر الهندسية بنسبة 45% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021 لتسجل قيمة بلغت3.002 مليار وهو أعلى معدل في تاريخ القطاع، مقابل 2.073 مليار دولار بنفس الفترة عام 2020 إلي ارتفاع الطلب الخارجي وكذلك الزيادة الكبيرة في تكاليف الشحن من الصين إضافة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المنافسة لنا.

وأضاف الصياد في تصريحات خاصة، أن خفض تكاليف الإنتاج في مصر قد يجعل الصادرات تواصل قفزتها لمستويات غير مسبوقة، خاصة وأن ايجاد ميزة تنافسية للمنتجات الهندسية خلال 2021 جعلها تسجل ارتفاعاً قياسياً الأمر الذي يدفعنا إلي استمرار المطالبة بالتدخل لخفض تكاليف الإنتاج في مصر.

وأشار الصياد إلي ضرورة تعميق المكون المحلي في الصناعة وجذب استثمارات جديدة أجنبية في المكونات الإنتاجية التي تحتاجها الصناعة والتي لا تنتجها المصانع المصرية، وحل المشاكل الجمركية التي تواجه دخول ماكينات الإنتاج. يشار إلي أن قارة أوروبا تستحوذ على 48% من اجمالى الصادرات الهندسية باجمالى صادرات تصل إلى 1.4 مليار دولار، تلتها قارة آسيا بنسبة ارتفاع 32% باجمالي صادرات بلغت 951 مليون دولار، أفريقيا حققت الصادرات لها نمو بنسبة 18% باجمالى 535 مليون دولار، وارتفعت الصادرات الهندسية إلي أمريكا الجنوبية بواقع 2% باجمالى 59 مليون دولار وأمريكا الشمالية بنسبة 0.6% باجمالى 18 مليون دولار