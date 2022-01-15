شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة المالية توافق على تأسيس 3 شركات جديدة للاستثمارات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات للموافقة على تأسيس شركات اكوفاند لتكوين ولإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، شركة أكت المالية القابضة، جولدن تريد لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

وبلغت قيمة إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من عام 2021، نحو 46.6 مليار جنيه، مقارنة 36.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 28.42%، موزعة بين 13.95 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل 5.5 مليار جنيه بنسبة نمو 152.02%، وقيمة أسهم زيادة رأس المال 29.2 مليار جنيه مقابل 19.6 مليار جنيه بنسبة نمو 48.95%، وقيمة إصدار سندات التوريق 1.9 مليار جنيه مقابل 11.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 82.92%، وقيمة إصدار السندات الخضراء 1.6 مليار جنيه.

وبلغت عدد إصدارات سندات (التوريق والشركات) 5 إصدارات خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ4 إصدارات خلال الربع المناظر من العام السابق، بالإضافة إلى إصدار وحيد للسندات الخضراء ليصبح إجمالي عدد إصدارات السندات 6 إصدارات خلال هذا الربع.

وبلغت قيمة إصدارات سندات (التوريق والشركات) 1.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ11.2 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق، كما بلغت قيمة إصدار السندات الخضراء 1.6 مليار جنيه لتصبح إجمالي قيمة السندات المصدرة 3.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ11.2 مليار خلال الربع المناظر من العام السابق بمعدل انخفاض نسبة 68.9%.