شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 14 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 7.9%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.2%، يليه قطاع العقارات بنسبة 4.3%، وهبطت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية بنسبة 2.7%، 2.6%، 2.3%، 2.1%، على التوالي، وانخفض قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والموارد الأساسية بنسبة 1.2%.

كما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، يليه قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، فيما ارتفعت 3 قطاعات وهم التجارة والموزعون، الطاقة والخدمات المساندة، البنوك بنسبة 1.1%، 0.8%، 0.3%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 12012.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 2234.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.2% ليغلق عند مستوى 3277.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.97% ليغلق عند مستوى 14258.60 نقطة، وانخفض مؤشر تميز في بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 4227.75 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 7 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 768.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 418.4 مليار جنيه إلى 416 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 120.5 مليار جنيه إلى 118.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.