شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات مبادرة حياة كريمة فى محافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بجولة تفقدية لجميع المشروعات التى تشرف عليها شركة مياه الإسكندرية، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمتابعة أعمال المشروعات والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة.

أضاف جابر"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن شركة مياه الإسكندرية تشرف على مشروعات مبادرة حياة كريمة، فى 3 مراكز هى أبو المطامير وبرج العرب وكفرالدوار، حيث يتم تنفيذ مشروعات مياه الشرب بـ7 وحدات محلية بمركز أبو المطامير، و4 قرى بمركز برج العرب، و3 قرى بمركز كفر الدوار.

وزار اليوم رئيس مياه الاسكندرية المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المنطقة الجنوبية اعتبارًا من الكيلو 40 وحتى الكيلو 100 الاسكندرية القاهرة الصحراوى، للمرور على جميع مشروعات حياة كريمة الخاصة بمركز أبو المطامير، لتشمل المرور على رافع كومبو، رافع 58، محطة مصطفى إسماعيل، ومشروعات القرى المختلفة، لمتابعة معدلات العمل والتى تتم وفقا للخطة الزمنية الموضوعة.

وقال إنه يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية فى مواقع العمل، واتباع المواصفات والكود المصرى فى تنفيذ الأعمال، لتنتهى المشروعات فى التوقيتات المحددة.

كما تفقد رافع الناصرية لمتابعة ضغوط المياه بمنطقة بهيج والعامرية، وجاهزية العاملين بشركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار مع زملائهم بشركة الصرف الصحي.

وزار محطة الكيلو 40 والمأخذ الجديد بعد نقله لمسافة تقريبا 17 كيلو متر بتكلفة تعدت المليار جنيه تحت إشراف الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، والربط على مأخذ محطة الكيلو 40، تمهيدا لاطلاق التشغيل التجريبى يوم الاحد القادم.

وتفقد رافع مرغم والذى يعد من الروافع الرئيسية الذى يغذى بدء من منطقة الدخيلة وحتى الكيلو 34 ساحلى، لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد لعنبر الطلمبات بتكلفة تقريبية 16 مليون جنيه بزيادة ضغوط المياه بمنطقة العجمى وأبو يوسف والهانوفيل و 21 والتخلص من اى مشكلات فى هذه الأماكن.

وتوجه "جابر" لزيارة الفرع التجارى بالنوبارية الجديدة، يلتقى بالمحصلين والقراء لمناقشة انتظام العمل والتأكيد على ضرورة تنشيط التحصيل، من خلال تسجيل القراءات الصحيحة ومراجعتها، فى ضوء الشفافية مع المواطنين.

ووجه بإزالة اى تعديات على وصلات المياه، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ضمن خطة الشركة لتقيل الفاقد.

كما تفقد رئيس مياه الاسكندرية، محطة شرقى ضمن استعدادات الشركة لمواجهة الأمطار، تزامنا مع بدء نوة الفيضة الكبرى، ورفع درجة الاستعداد القصوى.