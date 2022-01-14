شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 يناير 2022.. وعيار 21 بـ797 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الجمعة بالسوق المصري، وذلك بعد عدة تغيرات في الأسعار بين الصعود والهبوط خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك مع حركة صعود في التضخم الأمريكي، الأمر الذي رفع الطلب جزئيا على الملاذات الآمنة، وشهدنا الساعات القليلة الماضية حركة مستمر في سعر اونصة الذهب في البورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على الذهب بمصر، وتغيرت أسعاره عدة مرات، ليستقر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر عند 797 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 911 جنيهات.

عيار 21 سجل 797 جنيها.

عيار 18 سجل 684 جنيه.

الجنيه الذهب 6376 جنيها.

أونصة الذهب 1822 دولارا.

الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف اليها أسعار المصنعية التي تختلف من شركة إلي أخري ومن تاجر إلي آخر، كذلك يضاف علي الذهب عند شراءه الدمغة ورسوم تصل إلي تتراوح بين 7.5 إلي 8.5 جنيه في الجرام من عيار 21.

كانت أسعار الذهب شهدت صعود متكرر عالميا بعد أن بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة يرتفع إلى 7% في ديسمبر، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 1982، مقابل 6.8% في نوفمبر، وسط اختناقات في سلاسل التوريد ونقص العمالة، والتدفقات النقدية غير المسبوقة في الاقتصاد الأمريكي من خلال حزم التحفيز المرتبط بجائحة "كوفيد-19"، بحسب البيانات الصادرة أمس، وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد في حسابه أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود - 5.5%، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 1991.