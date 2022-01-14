شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يبدأ من 150 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار اللحوم في مصر تشهد استقرارًا للشهر الثاني على التوالي ليبدأ سعر الكيلو الكندوز والضاني من 150 جنيها حتى 170 جنيها حسب المنطقة، متوقعًا استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل ثبات أسعار الأعلاف، وانخفاض الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء.

أضاف "وهبة"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حجم استهلاك مصر من اللحوم يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا، وتعوض احتياج السوق المحلي من خلال استيراد اللحوم الحية والمجمدة من أسواق البرازيل والسودان، منوهًا إلى أن المصريين يفضلون اللحوم الحية المستوردة من السودان.

وسبق أن كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم ميزانية مشروع البتلو من 100 مليون جنيه، إلى 6.1 مليارات جنيه استفاد منها 37 ألف مستفيد حتى شهر نوفمبر الماضي، كما يصل إجمالي الرؤوس إلى أكثر من 410 ألف رأس.

وتستهدف مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، وبالفعل ارتفع حجم الاكتفاء الذاتي من 50% في عام 2019 إلى 62% في الوقت الحالي من خلال مشروعات الثروة الحيوانية مثل التحسين الوراثي لاستخدام سلالات ذات معدلات عالية في تحول اللحوم وإنتاج الألبان.