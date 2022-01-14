شكرا لقرائتكم خبر عن 152 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 75.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 15.3%، والعرب على 9.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 152.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 75.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 79.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 11.8%، وسجل العرب 8.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 304.9 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 156 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 12012.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 2234.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.2% ليغلق عند مستوى 3277.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.97% ليغلق عند مستوى 14258.60 نقطة، وانخفض مؤشر تميز في بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 4227.75 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 7 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 768.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 418.4 مليار جنيه إلى 416 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 120.5 مليار جنيه إلى 118.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 538.8 مليار جنيه إلى 534.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.3%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.498 مليار ورقة منفذة على 177 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.654 مليار ورقة منفذة على 168 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.