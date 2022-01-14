شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشات لتفعيل مبدأ «المعاملة بالمثل» بين شركات الطيران العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد لجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني في الدول العربية اجتماعها الثاني عشر، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأربعاء المقبل، لبحث التعديلات المحدثة والإضافية على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي.

وقالت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، د. دينا الظاهر، إن اللجنة تناقش على مدى يومين، الملاحظات والمقترحات الواردة من الدول العربية حول مسودة الاتفاقية، خاصة أن بعض الدول العربية ما زال يفرض رسوما وضرائب في هذا القطاع، موضحة أن الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت أن الاتفاقية تهدف إلى إعفاء شركات الطيران العربية من الرسوم والضرائب على نشاطاتها ومعداتها، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لافتة الانتباه إلى أن أحكام الاتفاقية تتمثل في شقين؛ الأول: يتعلق بأمور التشغيل الفني، وهي مطبقة بالفعل، بينما الشق الثاني: يتعلق بالنواحي المالية والضرائبية والجمركية، وهذا الشق هو محل النقاش حاليا.