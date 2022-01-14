شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة وول ستريت تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض مع جني المستثمرين للأرباح، لا سيما في أسهم شركات التكنولوجيا بعد صعود استمر ثلاثة أيام، في الوقت الذي تحدث فيه العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وتسببت أسهم النمو السريعة التأثر بأسعار الفائدة مثل التكنولوجيا، في هبوط السوق الأوسع نطاقا في آخر جلسة، قبل بدء موسم جني أرباح الربع الرابع.

وتحدث العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي علنا عن ضرورة التصدي لارتفاع التضخم، وكانت لايل برنارد أحدث وأرفع مسؤول في البنك المركزي الأمريكي يلمح إلى أن البنك يستعد للبدء في رفع أسعار الفائدة في مارس آذار.

وبحسب البيانات الأولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 66.92 نقطة أو 1.42 بالمئة ليغلق عند 4659.43 نقطة، فيما نزل مؤشر ناسداك المجمع 377.31 نقطة أو 2.48 بالمئة إلى 14807.29 نقطة، كما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 161.44 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 36128.88 نقطة.