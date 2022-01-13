شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع لـ"مدينة نصر للإسكان" و"البنك التجارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، ارتفاع رصيد شهادات إيداع كلا من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.309 مليون شهادة، والبنك التجارى الدولى إلى 194.136 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 363.269 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.571 مليون شهادة، جي بي أوتو إلى 215.666 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات إلى 169.645 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 123.586 مليون شهادة، وشركة عامر جروب عند 114.912 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية- دومتى عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.



شهادات الإيداع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 768.354 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 211.8 مليون ورقة مالية بقيمة 807 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.88%، والعرب على 12.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 41.2 مليون جنيه، 530.9 ألف جنيه، 9.9 مليون جنيه، 869.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 3.1 مليون جنيه، 49.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 12012 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2089 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 14258 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4743 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2234 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3277 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4227 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1147 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.