أكوا باور تشغل محطة تحلية المياه في رابغ 3

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وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول»، أنه يتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية للربع الأول من العام 2022م
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وتعتبر محطة رابغ 3 هي إحدى أكبر محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في العالم وتبلغ تكلفتها الاستثمارية 2.6 مليار ريال.
وكانت الشركة قد وقعت في مارس 2019، مجموعة اتفاقيات تمويلية كبرى لإنشاء محطة «رابغ 3 لتحلية المياه»، حيث سيتم تمويل الصفقة عبر صندوق محدود الموارد تشارك فيه بنوك «ناتيكسس» وأم يو أف جي و»سامبا» وبنك الرياض.
كما تم إنشاء شركة «رابغ الثالثة» الجديدة الخاصة بالمشروع، حيث تبلغ حصة «أكوا باور» فيها 70%، فيما تعود ملكية الحصة المتبقية بنسبة 30 % إلى شركة «إخوان السعودية التجارية».
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