موجز الاقتصاد.. إقامة مدن صناعية بالصحراء الشرقية وسيناء تحقق قيمة مضافة للمعادن

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القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 13-1-2022 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها مشاركة وزيرة التجارة نظام تسوية مدفعوات المنطقة الحرة القارية الأفريقية، و23.4% زيادة قيمة الأصول الثابتة (القدرة الإنتاجية) للهيئات الاقتصادية 2019/20

شاركت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بفعاليات الاطلاق التجاري لنظام تسوية المدفوعات الـ PAPSS الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ AfCFTA والتي اقيمت بالعاصمة الغانية اكرا برعاية نانا اكوفو ادو رئيس جمهورية غانا، وذلك تحت عنوان "ربط المدفوعات وتسريع التجارة في افريقيا" بهدف تعظيم الاستفادة من هذا النظام، والعمل على تحقيق التكامل التجاري بين دول القارة الأفريقية.

ينشر الخليج 365 آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس بالسوق المصري، وذلك بعد عدة تغيرات في الأسعار بين الصعود والهبوط خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك مع حركة صعود في التضخم الأمريكي، الأمر الذي رفع الطلب جزئيا على الملاذات الآمنة.

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلية بكلًا من جامعة طنطا والسويس والمنصورة وجنوب الوادي وذلك استكمالًا لتنفيذ منظومة التميز الداخلية وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي أعلنها في الحفل الختامي للدورة الثانية للجائزة.

23.4% زيادة قيمة الأصول الثابتة (القدرة الإنتاجية) للهيئات الاقتصادية 2019/20

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2019/2020.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "Generation Unlimited"، وذلك خلال فعاليات مشاركتها في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة الذي يقام برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد المنتدى إطلاق النسخة المصرية من المبادرة الدولية للأمم المتحدة تحت مسمى "شباب بلد".

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ونظيره السعودى المهندس بندر بن إبراهيم الخريف جلسة مباحثات على هامش مؤتمر التعدين الدولى.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية تواصل الحوار ودعم التعاون المشترك بين الدول التعدينية للإصلاح والانطلاق بقطاع التعدين ليتبوأ المكانة اللائقة به ويسهم في بناء الاقتصاديات.

تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات طرح 5 مجمعات جديدة نهاية نهاية الأسبوع المقبل بتسهيلات كبير في السداد، وخفض تكاليف كراسة الشروط والتكاليف المعيارية، تسهيلاً على المستثمرين والشباب.