سابك تتفاهم مع أرامكو وبي إن كيه أورلن للتوسع في بولندا وأوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة سابك مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية وشركة بي إن كيه أورلن، لبحث مشاريع نمو أو توسع محتملة في قطاع البتروكيماويات في بولندا وأوروبا الوسطى والشرقية.

وأوضحت سابك في بيان أمس أن الاتفاقية تهدف لدراسة العديد من فرص التعاون والاستثمار المحتملة، بما في ذلك إقامة منشأة جديدة لإنتاج الكيماويات في بولندا، وتوسعة العديد من الأصول الحالية، وتطوير وحدة تكسير جديدة تعمل على نطاق عالمي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في سابك المهندس عبدالرحمن الفقيه، «إن النهج التعاوني الذي تبنته الشركة على مدار أكثر من 40 عاما في جميع المناطق التي تعمل فيها، قد مكنها من بناء علاقات طويلة الأمد وتقديم حلول مبتكرة وإيجاد قيمة مشتركة».

وأضاف «إن مذكرة التفاهم تسهم في الاستفادة من مكانة الشركات الثلاث الرائدة عالميا وخبراتها وتقنياتها، بما يسهم في تحديد وتقييم فرص النمو الواعدة والمستدامة». وبحسب بيان سابك من المقرر في حال الانتهاء من مرحلة البحث والدراسة واتفاق الأطراف على متابعة أي مشروع محتمل في قطاع البتروكيماويات، أن تبرم اتفاقية منفصلة للتعاون في تطوير هذا المشروع.