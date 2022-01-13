شكرا لقرائتكم خبر أغاريد أول سيدة تصل لعضوية غرفة الشرقية بالتصويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة الشرقية للدورة 19عن فوز 9 مرشحين تصدرهم المرشح حمد الحماد بعدد أصوات بلغ 5464 صوتا، حصلت المرشحة الوحيدة من السيدات أغاريد عبدالجواد على المركز الثاني وبعدد أصوات بلغ 5026 صوتا لتكون أول سيدة تصل إلى عضوية الغرفة بالأصوات، حيث لم تفلح أي سيدة سابقا في الوصول إلى عضوية الغرفة إلا عبر التعيين.

وجاء المرشح ناصر الأنصاري في المركز الثالث بـ 5000 صوت تلاه سعد البوعينين بـ 4864 صوتا ثم ناصر الهاجري بالمرتبة الخامسة بـ4614 صوتا، وحمد الخالدي في المركز السادس بـ 4382 صوتا، ثم حمد البوعلي الذي كان نائبا للرئيس في الدورة السابقة في المركز السابع بـ4168 صوتا، يليه محمد الراشد في المركز الثامن بـ 3632 صوتا، وجاء عبيان ال سالم تاسعا بعدد أصوات بلغ 2211 صوتا.

وينتظر الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن أسماء الأعضاء التسعة الآخرين المعينين من قبل وزير التجارة بالتشاور مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، حيث يكتمل بذلك عدد الأعضاء بالوصول إلى 18 عضوا، ليعقد أول اجتماع يتم من خلاله انتخاب الرئيس ونائبيه، والذي لن يكون سهلا، في ظل طموحات بعض الأعضاء وخاصة الفائزين الذين كانوا أعضاء في الدورة السابقة وفي ظل التحالفات ضمن 3 مجموعات تتنافس لجذب الأعضاء المستقلين إلى جانبها.

وأشارت اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى وضع 9 من المرشحين على قائمة الاحتياط وهم: فهد المطيري وحسين المطيري ومحمد الهاجري وأحمد الخواجة وسعد بن معمر وعبدالرحمن الغامدي وعثمان الغامدي وفواز الهاجري ومحمد المعمر.

يذكر أن عدد المرشحين لهذه الدورة بلغ 18 مرشحا منهم 11 مرشحا ضمن المجموعات الثلاث المشاركة و7 مستقلين، فيما بلغ من يحق لهم التصويت 77393 ناخبا.