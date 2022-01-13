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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرص استثمارية بمدينة عرعر طرحتها أمانة منطقة الحدود الشمالية من خلال منصة «فرص» لإنشاء وتشغيل وصيانة محال تجارية بعقد يمتد لـ25 عاما. وكان مركز رجال وسيدات الأعمال بأمانة منطقة الحدود الشمالية، أطلق مؤخرا مبادرة اقتراح الأفكار والمقترحات الاستثمارية بعنوان «اقترح الفكرة واطرح الموقع» التي تهدف إلى المشاركة بفكرة مشروع استثماري وتقديم الموقع المناسب والتسهيلات والاستشارات البديلة، عن طريق زيارة المركز أو الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي.



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