شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف تعاملات الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها بالم هيلز للتعمير، السويدي إليكتريك، المصرية للاتصالات، القلعة للاستشارات المالية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ابن سينا فارما، أوراسكوم للتنمية مصر، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات أجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 12025 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2105 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 14290 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4745 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2264 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3313 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 4235 نقطة.

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهما؛ الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري العربي.

وقررت البورصة، عدم الاعتداد بأثر العملية رقم (000138939308-20220113) المنفذة على أسهم شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة خلال جلسة اليوم الخميس، على سعر الإقفال اللحظي.

كما أعلنت البورصة، حذف قيد سندات الخزانة المصرية بقيمة 8.5 مليار جنيه موزعة على عدد 8.5 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للسند الواحد، اعتبارًا من اليوم.

في السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، ابن سينا فارما، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، رواد السياحة-رواد، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 5.4 مليون سهم، 19 ألف سهم، 300 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 432 سهم، 86.4 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة شركة ابن سينا فارما 1.2 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 17.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أكتوبر فارما، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، 32 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 954 سهم، 495 ألف سهم، 122.1 ألف سهم، 52 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى عدد 260 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.21%، شراء الثانية عدد 26956 سهم.