شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك أسعار الدواجن فى المزرعة لـ 27 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن في الأسواق وفي المزارع اليوم استقرارا ملحوظا، وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، لتسجل 27 جنيها للكيلو من الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة.

أسعار الفراخ في المزرعة:

سعر الأبيض 27 جنيها للكيلو

سعر الساسو 33 جنيها للكيلو

كتكوت ابيض 5.75_6 جنيه للكيلو

كتكوت ساسو 6 _ 6.25 جنيه للكيلو

امهات بيضاء 19 جنيها للكيلو

ويضاف إلى الأسعار السابقة تكاليف النقل ومكاسب التجار ما يجعل السعر يصل للمستهلك النهائي بـ 32 جنيها وقد يرتفع إلى 35 جنيها بالنسبة للفراخ البيضاء.

بالنسبة لأسعار البيض تسجل ثبات عند مستويات أمس حيث تسجل كرتونة البيض مستويات 48.5 جنيه لكرتونة البيض الأبيض و56 جنيها لكرتونة البيض البلدى، و49 جنيه بيض أحمر، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 51 جنيها حسب الأنواع.