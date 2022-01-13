شكرا لقرائتكم خبر عن ديجيتال ميوزيك نيوز: المملكة تستقطب 600 % حفلات عالمية أكثر خلال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • «المملكة أكدت أنها تبذل جهوداً حثيثة لتنمية قطاع الحفلات الموسيقية المباشرة، وهو أحد مكونات رؤية 2030 الأوسع نطاقاً».

توقع موقع «ديجيتال ميوزيك نيوز» العالمي استقطاب المملكة حفلات موسيقية عالمية بنسبة 600% أكثر خلال 2022، بعد الحصول على حصة كبيرة من أفضل حفلات العالم العام الماضي واستضافة عروض لفنانين شباب من نجوم الصف الأول، مثل جاستين بيبر ودايفيد جيتا.

وقال الموقع: «تخطط المملكة العربية السعودية لتقديم ما يصل إلى 600% من الحفلات الموسيقية في عام 2022، مقارنة بما قبل الوباء في 2019».

وأردف الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «أكدت المملكة أنها تبذل جهوداً حثيثة لتنمية قطاع الحفلات الموسيقية المباشرة، وهو أحد مكونات رؤية 2030 الأوسع نطاقاً، والتي تركز على تحفيز التنويع الاقتصادي، بما في ذلك من خلال السياحة الترفيهية».

ولفت الموقع إلى أن الأحداث الموسيقية أصبحت موردا اقتصاديا مهما، بعد الأضرار المالية العالمية الناجمة عن وباء كورونا، أصبحت الآن مساهماً رئيسياً في التشجيع على السفر الترفيهي الدولي.

وأوضح الموقع أن هناك تحولا على مدى العقود القليلة الماضية في أسباب سفر الناس، وعلى رأس هذه الأسباب السياحة الترفيهية، حيث «اعتاد الناس قديماً السفر من أجل الطبيعة، ثم بدأوا في السفر من أجل الثقافة، ثم من أجل الاستمتاع بنمط الحياة، بعدها تشجعوا للقاء ذوي التفكير المماثل، أما الآن فيسافرون لمشاركة الأشياء التي لديهم شغف بها، مثل: الرياضة والفن والصناعات الإبداعية، الموسيقى هي جوهر ذلك السفر الترفيهي».