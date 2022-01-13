شكرا لقرائتكم خبر عن 9 فائزين في انتخابات غرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة الشرقية في دورتها الـ 19 خلال الفترة 1443-1447هـ عن نتائج الانتخابات التي بدأت من يوم الأحد وانتهت أمس الأربعاء إلكترونيا، فيما أسفرت النتيجة عن فوز 9 مرشحين، وحقق المرشح حمد الحماد المركز الأول بعدد أصوات بلغت 5464 صوتا، تلته أغاريد عبدالجواد بعدد أصوات بلغ 5026 صوتا، فيما جاء بالمرتبة الثالثة ناصر الأنصاري بعدد أصوات بلغ 5000 صوت، تلاه سعد البوعينين بـ4864 صوتا، فيما جاء ناصر الهاجري بالمرتبة الخامسة بـ4614 صوتا، وحمد الخالدي بـ4382 صوتا في المرتبة السادسة، تلاه حمد البوعلي بـ4168 صوتا، ومحمد الراشد بـ3632 صوتا، تلاه عبيان آل سالم بـ 2211 صوتا. ويتبقى 9 أشخاص يعينون من قبل وزير التجارة، ليكتمل عقد المجلس بـ18 عضوا لدورته القادمة 1443-1447هـ. وتبدأ فترة الطعون بعد إعلان النتائج وتستغرق فترة عمل 3 أيام وتنتهي خلال تلك المدة، فيما تنظر لجنة الاعتراض في الموضوع وتعلن النتائج خلال 10 أيام.

وكشف رئيس اللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية رضا الغامدي لـ ”الخليج 365” أن عدد الناخبين في آخر يوم تصويت وصل حتى الساعة الخامسة من عصر أمس الأربعاء إلى 14300 ناخب. وأشار إلى أنه يفوز بالعضوية 9 أشخاص عن طريق الانتخاب من المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، وعند التساوي في عدد الأصوات تجري لجنة الانتخابات بحضور لجنة الاعتراضات والطعون القرعة بينهم لتحديد الفائز بالعضوية. وضمت قائمة المرشحين النهائية 18 مرشحا، انبثق عنها 3 مجموعات تضم 11 مرشحا، وكان من يحق لهم التصويت نحو 77.393 ناخبا، فيما خلت قائمة المرشحين من الأجانب.

وكانت اللجنة الإشرافية على الانتخابات قد حددت آلية جديدة لاختيار المرشحين في المجموعات بانتخابات الغرفة، فيما كان التصويت إلكترونيا فقط، بعد أن اختلف نظام الانتخابات عن الأعوام الماضية، إذ كان من الممكن أن يمنح المصوت صوته لجميع مَن في المجموعة كصوت واحد لكل فرد، أو لشخص واحد ضمن المجموعة.