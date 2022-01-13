شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت»: 11 مليار ريال قروضا عبر «بوابة التمويل» في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عن أبرز الحلول التمويلية التي سهلت «منشآت» الوصول إليها، وشملت تقديم قروض وصلت قيمتها الإجمالية إلى 11 مليار ريال عبر شركاء منصة «بوابة التمويل»، إذ زادت القروض المقدمة عبر البوابة في العام الماضي بنسبة 884 % مقارنة بعام 2020، في حين بلغ إجمالي القروض المقدمة ضمن مبادرة الإقراض غير المباشر إلى 2.5 مليار ريال.

جاء ذلك في التقرير الأول من سلسلة التقارير المتخصصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: حلول أكثر وخيارات متنوعة». وتضمن التقرير معلومات وإحصائيات عن البرامج والمبادرات والخدمات التي أسهمت في الوصول إلى الحلول التمويلية المناسبة، وعززت قدرته التنافسية ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة وممكنا لتحقيق رؤية 2030 وما بعد.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي ضمانات التمويل الصادرة من برنامج «كفالة» 67.7 مليار ريال، في حين أسهمت الشركة السعودية للاستثمار الجريء باستثمارات وصلت قيمتها الإجمالية إلى 1.3 مليار ريال، ومن خلال مبادرة استرداد الرسوم الحكومية «استرداد» بلغ إجمالي المبالغ المستردة 3.5 مليار ريال.

وقال التقرير: إن شركات التقنية حصلت على أعلى نسبة من تمويل الشركات الناشئة بواقع 73 %.