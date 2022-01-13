شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من التراخيص الصناعية الجديدة للمنشآت الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أن المنشآت الصغيرة استحوذت على نحو 89.7 % من التراخيص الصناعية الجديدة في نوفمبر الماضي، فيما تلتها المنشآت المتوسطة بـ8.8 %، والمنشآت الصغيرة بـ1.47 %، بينما استحوذت الاستثمارات الوطنية في التراخيص الجديدة على 89.7 %، تلاها الاستثمار المشترك بـ5.88 %، والاستثمار الأجنبي بـ4.41 %.

وأوضحت النشرة الشهرية للصناعة والتعدين الصادرة عن وزارة الصناعة أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في نوفمبر بلغ 64 مصنعا، بينما بلغ عدد العمالة المرخصة لتلك المصانع 5432 عاملا، بحجم استثمارات بلغ 1.6 مليار ريال.

وذكرت النشرة أن مصانع منتجات المعادن المشكلة جاءت في صدارة المصانع التي بدأت الإنتاج في نوفمبر 2021، تلتها مصانع المواد الغذائية، ومصانع المواد الكيميائية بـ8 مصانع لكل منها، ومنتجات المعادن اللافلزية بـ7 مصانع، ومنتجات المطاط واللدائن بـ5 مصانع.

وقالت النشرة: إن الرياض جاءت في صدارة المناطق في توزيع المصانع التي بدأت الإنتاج بـ36 مصنعا، تلتها مكة المكرمة بـ14 مصنعا، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثة بـ7 مصانع، والمدينة المنورة والقصيم بمصنعين لكل منهما، وكل من القصيم وعسير وحائل وجيزان بمصنع واحد.

وأضافت: إن المنشآت الصغيرة جاءت في صدارة المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 70.31 %، تلتها المتوسطة بـ26.56 %، و1.56 % لكل من المصانع متناهية الصغر والكبيرة، بينما استحوذت الاستثمارات الوطنية على نسبة 79.69 %، تلتها الأجنبية بـ10.94 %، والمشتركة بنسبة 9.38 %.

وأشارت النشرة إلى أن التراخيص الجديدة في نوفمبر زادت بنسبة 13.3 %، على أساس شهري، مقارنة بـ60 ترخيصًا في أكتوبر، فيما زاد عدد العمالة المرخصة بنسبة 11.8 %، مقارنة بـ 1701 عامل في أكتوبر، بينما انخفضت الاستثمارات بنحو 46.8 % مقارنة بـ1.571 مليون ريال على أساس شهري. وأوضحت النشرة أن التراخيص الجديدة انخفضت على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي الذي بلغت فيه 77 ترخيصًا جديدًا بنسبة 15.6 %، فيما انخفضت العمالة المرخصة بنسبة 27.9 % مقارنة بـ 2641 عاملا في نوفمبر 2020، بينما انخفضت الاستثمارات بنحو 65.8 % مقارنة بـ 2.149 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2020.ولفتت النشرة إلى أن عدد المصانع في نوفمبر الماضي انخفض بنسبة 28.8 % على أساس شهري، مقارنة بـ90 مصنعا في أكتوبر، بينما ارتفع عدد العمالة المرخصة بنسبة 22.4 %، مقارنة بـ4437 عاملا، فيما تراجع حجم الاستثمار بنسبة 29.4 % على أساس شهري.

وعلى أساس سنوي تراجع عدد المصانع المرخصة لها في نوفمبر الماضي بنسبة 60.3 %، مقارنة بـ 154 مصنعا في نوفمبر 2020، بينما تراجع عدد العمالة المرخصة بنسبة 33.3 %، مقارنة بـ8138 عاملا، فيما تراجع حجم الاستثمار بنحو 80.9 % مقابل 8.482 مليار ريال في نوفمبر 2020.

وقالت النشرة: إن إجمالي الرخص السارية في قطاع التعدين بلغ 1913 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص التي تم إصدارها حتى نهاية نوفمبر 2021 نحو 540 رخصة، منها 376 رخصة محاجر مواد بناء، و140 رخصة استكشاف، و24 رخصة استطلاع.