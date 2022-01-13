شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان: لدينا كميات كبيرة من اليورانيوم نعتزم استغلالها تجاريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أمس، أعمال مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وأكد وزراء ومسؤولون أن المملكة لديها قدر كبير من مواد اليورانيوم يجب استغلالها تجاريا، فيما تركز على المحتوى المحلي الذي يتضمن فرصا استثمارية بنحو 2.8 تريليون ريال بحلول 2030، يستقطب الكثير من المستثمرين، مشيرين إلى أن قطاع التعدين في المنطقة سيغير المشهد الاقتصادي العالمي.

وأضافوا أن المملكة ستعتمد على الاستفادة من الكربون للحد من الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة المتجددة التي تسهم في تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة 75 %، مشيرين إلى أن المملكة تعيد صياغة مستقبل قطاع التعدين.

وكشفوا عن تطبيق 80 % من مستهدفات تحديث أنظمة الاستثمار في المملكة، فيما تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 1.3 تريليون دولار.

2.8 تريليون ريال فرص استثمارية بالمحتوى المحلي

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: إن المملكة بالنسبة للبرنامج النووي لديها قدر كبير من موارد اليورانيوم التي يجب عليها استغلالها، فيما ستستعين المملكة بشركاء وستستفيد من هذا المورد وستقوم بتصنيعه وتطويره حتى الوصول للجانب التجاري للاستفادة المالية منه، مشيرا إلى أن المملكة جادة في إنتاج الهيدروجين.

وأضاف سموه خلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي المُنعقد بالرياض، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يركز بشدة على المحتوى المحلي فيما توجد استثمارات بنحو 2.8 تريليون ريال بحلول 2030، وسيستقطب الكثير من المستثمرين.

وكشف الوزير تأسيس شركة تابعة لـ «معادن»، لتأمين أي موارد نحتاج إليها في الخارج، مشيرا إلى وجود توقعات بارتفاع الطلب على المعادن إلى 600 %.

ولفت وزير الطاقة، إلى أنه فيما يتعلق بالاقتصاد الدائري الكربوني، فالمملكة تنتج هذا الكربون وتقوم بتصنيع مواد من الهيدروكربون مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد والتخفيف من الانبعاثات الكربونية.

وتابع: «لدينا سجل حافل بانبعاثات الميثان، إضافة إلى ما قامت به أرامكو الآن ونريد أن نشارك خبراتنا دوليا في تقليص الانبعاثات من خلال مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومصممون على تنفيذ المبادرات حرفيا».

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أن العالم سوف يصبح أكثر اعتمادا على المعادن واستخدامها في إنتاج الألواح لإنتاج الطاقة الشمسية، مضيفا: «نريد أن نستغل مواردنا بشكل أمثل، لدينا موارد ذاخرة بخصوص هذا الأمر».

وأكد أن المملكة لديها طاقة أفضل فيما يتعلق بالشباب وهم الكوادر البشرية الطموحة مستقبلا، الذين يشكلون مستقبل المملكة ضمن رؤية 2030، فيما تم تطوير الكثير من قدرات الشباب.

ونوه سموه بأن المملكة ستحتفي في الأسبوع القادم بمشروع أولي في 8 مواقع لاستخدام الهيدروجين، مؤكدا أن المملكة ستكون القائدة في قطاع الطاقة وفي خريطة الطاقة.

إيرادات معادن تضاعفت 10 مرات

وقال رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان ورئيس شركة معادن، إن قطاع التعدين في المنطقة سيكون مساهمًا أساسيًا في تغيير المشهد تمامًا ونمو الاقتصادات العالمية.

وأضاف خلال مشاركته -عن بعد- في لقاء جانبي، ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي أن شركة معادن تتطلع للحياد الكربوني في 2050، مشيرا إلى أن الشركة ضاعفت إيراداتها أكثر من 10 مرات في آخر 10 سنوات؛ لتصبح من أهم المشغلين في العالم والمنطقة، وتعمل مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» لتطوير تكرار جديد لاستخراج المعادن من البحار.

وأكد الرميان أن المملكة ستعتمد على الاستفادة من الكربون للحد من الانبعاثات الكربونية، والتحول إلى الطاقة المتجددة والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 75 %.

وتابع أن الصناعات التعدينية تقوم بأدوار اقتصادية كبيرة ومهمة؛ مبينا أن المملكة تعيد صياغة مستقبل القطاع، كما تركز عليه لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وأشار الرميان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر قطاع التعدين أحد القطاعات الإستراتيجية التي تعتمد عليها لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تعتمد الكثير من الصناعات على قطاع التعدين، موضحا أن شركة معادن تعتبر أحد أهم استثمارات الصندوق.

وأفاد بأن الكثير من الصناعات المستقبلية تعتمد على قطاع التعدين، فيما يعد المنصة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا وأفريقيا.

تحديثات على قانون الاستثمار قريبا

كشف وزير الاستثمار م. خالد الفالح عن تطبيق 80 % من مستهدفات تحديث أنظمة الاستثمار في المملكة، مؤكدا أن الأنظمة التشريعية ستكون الأفضل بعد إتمامها.

وأوضح الفالح أنه تم تنفيذ عدد من القوانين المختلفة منها قوانين الإفلاس وأخرى متعلقة بالمالية، مبينا أن الوزارة عملت على صياغة قانون الاستثمار ليكون المؤهل للاستثمار المحلي والأجنبي حيث ستكون عليه تحديثات قريبا.

وأضاف أن النظام القضائي قد يشهد العديد من الإصلاحات المتعلقة بالمحاكم التجارية والمحاكم المالية التي هي قيد الدراسة، حيث ستكون جزءا من النظم التشريعية، مبينا أنه قد تم البدء بتأسيس مراكز التحكيم التجارية لدعم بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ستتحول قريبا لمنطقة اقتصادية خاصة، إضافة إلى أن المملكة ستمد 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في أنحاء البلاد مما يعزز البنية التحتية.

ولفت إلى أن قطاع التعدين والاستفادة من المواد المعدنية أمر مهم ليس على مستوى القطاع فقط وإنما لأثرها على سلاسل القيمة، مبينا أن ما قامت به المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 ووضع الأساسات لتحقيق الأهداف، أهمها التشريعات القضائية والقطاعية، يعد جزءا من إستراتيجية الدمج التي طورت لدمج القطاعات الاقتصادية المختلفة منها الصناعة والتعدين.

وأضاف أن المملكة عملت على زيادة القدرة التنافسية في قطاع التعدين من خلال إقرار الأنظمة والتشريعات، ولتسريع أنشطة الاستكشاف الجيولوجي وجذب الاستثمارات عززت المملكة جودة البيانات الجيولوجية وتوافرها من خلال العديد من المبادرات بما في ذلك البرنامج العام للمسح الجيولوجي وتتويجا لتلك الجهود أصدرت 75 رخصة استكشاف جديدة بعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد منذ يناير في العام الماضي.

وأفاد بأن المملكة وضعت مستهدفات طموحة، حيث يسهم التعدين حاليا بنحو 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وتعتزم المملكة مضاعفة ذلك ثلاث مرات بحلول 2030.

64 مليار دولار مساهمة مستهدفة من التعدين بالناتج المحلي

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية م. بندر الخريف، أن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات الأخرى كدعم الاستكشاف، وإنشاء مركز للتميز في الصناعات التعدينية، ووضعت مستهدفات طموحة لرفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقال الوزير: «أصبح تحدي تلبية تنامي الطلب العالمي على المعادن واضحًا نتيجة التوجهات في مجالات الصناعة المتقدمة، وطموحات الطاقة النظيفة والكربون الصفري، وتهدف المملكة من خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي ينطلق تحت عنوان «مستقبل المعادن» إلى الإسهام في الاستجابة لاحتياجات قطاع التعدين المستقبلية من خلال جمع أصحاب المصلحة المتعددين، وتوفير منصة للتعاون بينهم لرسم خارطة طريق مستقبلية، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتنا واقتصاداتنا من خلال توسيع دائرة إسهام هذا القطاع المهم والواعد».

وأفاد بأن قيمة الثروات المعدنية في المملكة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، تضم معادن الفوسفات والبوكسايت في الشمال الشرقي، والذهب والنحاس والرواسب الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب المملكة.

وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة في سبيل تحقيق مستهدفاتها في قطاع التعدين، حققت العديد من المكتسبات، أبرزها، بدء العمل بنظام الاستثمار التعديني الجديد، وتدشين منصة «تعدين» الإلكترونية، لتوفير البيانات الجيولوجية، وتيسير إجراءات إصدار الرخص التعدينية وإطلاق قاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض، والبدء في تنفيذ مشروع المسح الجيولوجي العام، الذي يغطي، (600) ألف كيلومتر مربع، وإطلاق مبادرة الاستكشاف المسرّع، لإجراء المسوح، وتقييم مواقع المعادن الإستراتيجية، واستكشاف وتطوير مناطق المعادن الواعدة، وتأسيس شركة لخدمات التعدين بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع وتعزيز قدرته التنافسية، وتحقيق متطلبات الامتثال والاستدامة.

وأفاد بأن عدد الرخص التعدينية، بلغ (1967) رخصة للاستطلاع، والكشف، والاستغلال لمختلف الخامات المعدنية 25 % منها صدر خلال عام 2021، مفيدًا بأن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني بلغت (431) موقعا.

وخلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «دور الحكومات لزيادة مساهمة قطاع التعدين»، ضمن فعاليات المؤتمر أكد أن المملكة تحرص على الاستفادة من قطاع التعدين كونه يزخر بالعديد من الفرص الكبيرة التي تحقق عوائد ضخمة.

38 مبادرة لتحقيق أهداف الرؤية وتعزيز قطاع التعدين

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خالد المديفر، أن رؤية المملكة 2030 حققت الأهداف الرئيسة لتصبح مجتمعا حيويا واقتصادا مزدهرا، مفيدًا بأن الوزارة تعمل على أكثر من 38 مبادرة لتحقيق أهداف الرؤية وتعزيز قطاع التعدين لإيجاد الفرص الوظيفية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «كيف نضع الصناعة كقادة في الاستدامة وشراكات التنمية» ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، مبينًا أن المملكة قامت بالعديد من القوانين والتشريعات التي نفذتها هذا العام لتحقيق التطوير المستدام والمستمر في المناطق التعدينية. وبين أن سياسات التعدين في المملكة تتبنى أفضل المعايير للحوكمة البيئية والاجتماعية، بما يحقق الأثر على المجتمعات وإيجاد قيمة مضافة لقطاع التعدين لاقتصاد مزدهر وأعمال تجارية ناجحة، منوهًا بكفاءة الشباب والفتيات في المملكة الذين يحملون شهادات عليا في التعدين ويعملون في العديد من المشروعات ومنها مشروع تطوير وعد الشمال.