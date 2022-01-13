شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المخزونات النفطية العالمية لـ 8.784 مليار برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض المخزون الاستراتيجى النفطى فى نهاية الربع الثالث مـن عام 2021 بمقدار 30 مليـون برميـل مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 1.798 مليار برميل، منخفضاً بمقدار 58 مليون برميـل عـن الربع المماثل من العام الماضى، وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية فى الأسواق العالمية خلال الربع الثالث2021 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأشار التقرير، إلى انخفاض المخزون الاستراتيجى الأمريكى فى نهاية الربع الثالث من عـام 2021 بنحـو 3.5 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 617.8 مليون برميل، وهو أقل مستوى له منذ نهاية شهر أغسطس 2003.

وتابع التقرير، إنخفاض إجمالى المخزونات النفطية العالمية ( التجارية والإستراتيجية ) في نهاية الربع الثالـث مـن عام 2021 إلى 8.784 مليار برميل مسجلاً بذلك إنخفاضاً بنحو 188 مليون برميل أي بنسبة 2.1 % مقارنـة بالربع السابق ، وانخفاضاً بنحو 875 مليون برميل أي بنسبة 9.1 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضى.