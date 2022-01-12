شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 5 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الطاقة" بنسبة 1.89% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.96%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.76%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.09%، فيما تراجع 12 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.07%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.86%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.79%.

وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 1.02%، ونزل قطاع العقارات بنسبة 0.92%، وانخفض قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والتجارة والموزعون بنسبة 0.79%، 0.77%، على التوالي، كما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.49%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.36%، ونزل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.16%.

كما تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، خسر رأس المال السوقي نحو 32 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 772.619 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 241.8 مليون ورقة مالية بقيمة 937 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.8 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.39% والعرب على 12.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.1 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 41.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 51.9 مليون جنيه، 42.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 12060 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2106 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 14344 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 4761 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 2260 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3315 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 4182 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1147 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.