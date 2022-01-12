شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركتى "الإسكندرية للحاويات" و"القناة للتوكيلات" 5 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالي على شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، القناة للتوكيلات الملاحية، 5 آلاف جنيه لكلًا منهما، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركتين على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركتين، وذلك لعدم التزام الشركتين بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على بنك البركة مصر بمراعاة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية مستقبلًا.

في سياق متصل فيما وافقت لجنة القيد على الطلب المقدم من شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بشأن تعديل قيد وإدراج أسهمها، من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لأحكام المادة "9" من قواعد القيد والشطب إلى السوق الرئيسي وفقًا لأحكام المادة (7) من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية، بذات بيانات قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدره 100.8 مليون جنيه موزعة على عدد 100.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد، بجدول قيد السوق الرئيسي، على أن تدرج أسهم الشركة بعد تعديل السوق المدرجة به على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 20 يناير.

ووافقت لجنة القيد على تعديل التصنيف القطاعي لشركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات المدرج أسهمها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح قطاع (مقاولات وانشاءات هندسية) بدلًا من قطاع (خدمات ومنتجات صناعية وسيارات)، وذلك بعد تحليل مصادر إيرادات الشركة وفق أنشطة عملها وبعد التنسيق مع الشركة.

تأتي تلك الخطوة تماشياً مع خطة الهيكلة الشاملة لتصنيف قطاعات الشركات المدرج لها أسهم بالبورصة الذي تبنتها وطبقتها إدارة البورصة الحالية منذ نهاية عام 2019، والتي استندت إلى معايير تحليل إيرادات النشاط وصولًا إلى المصدر الرئيسي للإيراد بمراعاة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الإيرادات، وفي ضوء استراتيجية الشـركة وخططهـا المستقبلية للنمو والتوسع، وذلك في ضوء دراسة تجارب الأسواق العالمية والإطلاع على المعايير العالمية للتصنيف القطاعي المعمول بها في العديد من أسواق المال حول العالم.