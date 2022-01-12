شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 0.48% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة، لعل أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وخسر رأس المال السوقي نحو 32 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 772.619 مليار جنيه.

وزيرة التخطيط منتدى شباب العالم يعد منصة حوار وجسر تواصل مع الشباب

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إقامة منتدى شباب العالم هذا العام وسط تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم يأتي تأكيدًا على أهمية استمرار الحياة، ويعطى رسالة مهمة للعالم بأن المنتدى أصبح منصة دولية تجمع كل الشباب بهدف التواصل والتشاور حول الموضوعات المختلفة، مشيرة إلى أن هذه التجربة المصرية الخالصة التي يلتقي فيها كل المسئولين مع الشباب المصري والعالمي تعد منصة حوار وجسر تواصل مع الشباب باعتبارهم يمثلون الحاضر والمستقبل لكل خطط التنمية داخل الدولة.

جاء ذلك على هامش مشاركتها بالنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تستمر فعالياته حتى غدًا الخميس الموافق 13 يناير 2022 بحضور دولي كبير من جانب العديد من رؤساء الدول والمسئولين، ومشاركة آلاف الشباب من جميع قارات العالم، ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "معًا من جديد"، وفى ظل إجراءات وقائية واحترازية غير مسبوقة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التجربة العملية المصرية في التعامل مع جائحة كورونا كانت لديها أولوية في الحفاظ على صحة المواطن، مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي والتنمية في كل المشروعات القومية، وهو ما ساعد على تحقيق التوازن المطلوب خلال مواجهة الجائحة، مؤكدة أن الحفاظ على الاقتصاد ومسيرة التنمية والعمالة والكيانات الاقتصادية بالدولة، يعد أمن قومي لدى الدولة المصرية.

"التنمية الصناعية" تشارك بجناح فى منتدى شباب العالم لعرض الفرص الاستثمارية

تشارك الهيئة العامة للتنمية الصناعية لأول مرة بجناح متميز في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ، وتستهدف المشاركة التعريف بدور الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية وعرض الخدمات التي تقدمها للمستثمر الصناعى.

وأوضح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مشاركة الهيئة فى منتدي شباب العالم تأتي في إطار توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بأهمية الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والتيسيرات التى تقدمها الهيئة في إطار المبادرة الرئاسية لإنشاء مجمعات صناعية جاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بغرض إتاحة فرص استثمارية جديدة لتشغيل الشباب وصغار المستثمرين وتحقيق العديد من الفوائد والاقتصادية للدولة المصرية التي تتضمن الحد من الواردات وزيادة المكون المحلي ودعم القدرات التصديرية لزيادة الدخل القومي، لافتاً إلى أن المشاركة في المنتدى جاءت إيماناً منها بأهمية الوصول إلى الشباب ودعمهم في الحصول علي فرص للعمل والاستثمار.

وقال الزلاط، إن جناح الهيئة يعرض للجمهور الفرص والمساحات والتيسيرات المتاحة بالمجمعات السبع التي تم طرحها خلال شهر أكتوبر من عام 2020 في عدد من المحافظات، لافتاً إلى أن الهيئة تستعد حالياً لطرح 5 مجمعات صناعية جديدة خلال شهر يناير الجارى.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن جناح الهيئة المشارك بالمنتدى يقدم المحتوى بأساليب عرض جديدة من خلال شاشة تفاعلية تسمح للشباب بتصفح تلك الفرص الاستثمارية والوصول الي ما يناسبهم منها، إضافةً إلى توفير كتيبات ترويجية مترجمة إلى 6 لغات للتعريف بمشروع مدينة الجلود بالرويبكي والذي يعد من المشروعات القومية الرائدة لما له من عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة خاصة فيما يتعلق بزيادة القيمة المضافة للمنتجات الجلدية المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية وزيادة صادرات المصنوعات الجلدية وتعزيز قدرة القطاع على خلق المزيد من فرص العمل.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 0.48% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وخسر رأس المال السوقي نحو 32 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 772.619 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 12060 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2106 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 14344 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 4761 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 2260 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3315 نقطة.

30 % ارتفاعًا في الصادرات الطبية خلال 2021 لتسجل 685 مليون دولار

شهدت الصادرات الطبية زيادة كبيرة خلال عام 2021 ارتفاع بنسبة 30 % لتسجل حوالي 685 مليون دولار مقارنة بـ529 مليون دولار عام 2020 ، وتعتبر هذه الزيادة طفرة في قطاعات الصناعات الطبية والتي تتضمن الأدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل.

وقال المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن شهر ديسمبر 2021 شهد زيادة كبيرة في الصادرات الطبية بإجمالي حوالي 83 مليون دولار بزياة بنسبة 44% عن ديسمبر عام 2020 والتي سجلت فيها الصادرات الطبية بـ58 مليون دولار.

وحققت صادرات الأدوية البشرية والبيطرية حوالي 277 مليون دولار عام 2021 مقارنة ب217 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة 30%. وفي هذا الصدد، سبق وأن قام المجلس التصديري للصناعات الطبية في 26 ديسمبر 2021 بتكريم عدد من الشركات الطبية في قطاع الأدوية البشرية والبيطرية لما حققته من زيادة في قيمة صادراتها ونسب صادراتها وعدد الدول المستهدفة.

وحققت صادرات مستحضرات التجميل حوالي 311 مليون دولار عام 2021 مقارنة بـ223 مليون دولار عام 2020 لتشهد نسبة الزيادة حوالي 39%، وتم تحقيق زيادة في قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية خلال عام 2021 لتسجل حوالى 97 مليون دولار خلال عام 2021 مقارنة بـ89 مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة 10%.