إلزام المصارف بإتاحة خدمة التحقق الالكتروني للوثائق البنكية

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وأوضح البنك المركزي أن الضوابط حددت الشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند إصدار الوثائق البنكية، إلى جانب إلزام البنوك بإتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وأن تتضمن هذه الوثائق ما يشير إلى الوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها.
وأشار البنك المركزي، إلى أن هذه الضوابط تضمنت الحد الأدنى من الوثائق البنكية اللازم إتاحة إصدارها الكترونيا، التي تعد الأكثر احتياجا من قبل العملاء، كالشهادة البنكية، وإثبات المديونية، وإخلاء الطرف، فيما أكد أن على البنوك الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، ووضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط، مبينا في هذا الصدد أنه سيتم بدء العمل بهذه الضوابط في تاريخ 29 / 08 / 1443هـ الموافق 01 / 04 / 2022م.
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