وزير الطاقة: السعودية تمتلك كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجاريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن تأسيس شركة تابعة لمعادن لتأمين أي موارد تحتاجها المملكة في الخارج، مبينا أن لدى السعودية كميات كبيرة من اليورانيوم وستعمل على استغلالها تجاريا بالشكل الأمثل.

كما كشف عن أن الأسبوع المقبل سيتم إطلاق المشروع التجريبي في 8 مواقع لاستخدام الهيدروجين، وسيتم توقيع العقود، مشددا على أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عازم على تنفيذ مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تنفيذا كاملا.

وقال خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، إن المملكة ستقوم بتأسيس شركة تابعة لمعادن لتأمين أي موارد تحتاجها في الخارج. وأضاف أن السعودية تمتلك كميات كبيرة من اليورانيوم وستقوم باستغلالها تجاريا بالشكل الأمثل.

قائدة العالم

وأوضح أن السعودية ستكون القائدة على خريطة الطاقة في العالم، مبينا أن هناك تعاونا ومناقشة مع صندوق الاستثمارات العامة في كيفية توطين الطاقة المتجددة، مؤكدا جدية المملكة في التركيز على هذا الجانب.

وأكد أن السعودية ستكون أرخص مصدر لطاقة الهيدروجين النظيفة، مبينا أن السعودية قادرة على القيام بهذا الأمر حيث تمتلك الممكنات لذلك.

الاستراتيجية قريبا

وأشار إلى أن استراتيجية الطاقة سيتم نشرها قريبا، مبينا أنها تركز على الاقتصاد الدائري.

وذكر أن مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي تتبناه المملكة، يمكنها من مواصلة إنتاج المواد الهيدروكربونية وتصديرها والاستفادة منها ماليا، وتصنيع مواد مشتقة منها، مع الحرص على الاستخدام الأمثل لها، وتخفيف أي آثار بيئية ناتجة عن انبعاثاتها.

التحول معقد

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن التحول في مجال الطاقة معقد للغاية، والعالم بحاجة إلى مزيد من المرونة. وأضاف «أردد دائما تحول الطاقة يجب أن يكون محكوما بثلاثة محاور: ضمان أمن الطاقة، ومساعدة مليارات البشر الذين لا يحظون بالتنمية الاقتصادية والازدهار، والتغير المناخي”. وتابع: طالما كانت المملكة دولة منتجة للطاقة، لكن الطاقة التي نعرضها اليوم هي طاقة الشباب، فلدينا مصدر طاقة أغلى وأثمن يتمثل في الشابات والشباب الطموحين الذين يقودون هذا التحول.

أبرز ما قاله وزير الطاقة:

